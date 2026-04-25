ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿದ ಪ್ರಕರಣ– ಕ್ರಮ ಆಗಲಿ: ಅರವಿಂದ ರಾವ್

ಮಂಗಳೂರು: ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಎದುರಿನ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಏ.14ರ ತಡರಾತ್ರಿ ಕೆಡವಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಅರವಿಂದ ರಾವ್ ಕೇದಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'9.79 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಪಾಲು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಮ್ಮನ್ನು ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕೇದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೆಡವಲು ಕುಟುಂಬ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಅರವಿಂದ ರಾವ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಲ್ನಾಡು ದಂಡನಾಯಕ-ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಭಂಡಾರದ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೈವಗಳ ಕಿರುವಾಳು ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. ಕಿರುವಾಳು ಬರುವ ದಾರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಕೇದಿಗೆ ಶಿವರಾವ್ 1946ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಈಗಲೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೈವದ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆದು ತರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇದಿಗೆ ಮನೆತನದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಸುಮಿತ್, ಧೀರಜ್ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>