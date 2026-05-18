ಹೂಳು ಸವಾಲು: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಗೋಳು

ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ

ಮಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಸೆಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತ ಕಳೆಯುವ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಳೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ಖುಷಿ ತಂದರೆ ಇವರು ಮಳೆಗಾಲದ ಅಷ್ಟೂ ದಿನ ಭಯದಿಂದಲೇ ದಿನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರುವಿನ ಅಂಗಡಿಮಾರು ಪ್ರದೇಶ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಂದರೂ ಹರಿದುಹೋಗುವಷ್ಟು ಆಳವಿದೆ ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆ ನೀಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಇವೆ. ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು 'ನೆರೆ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಗಡಿಮಾರು ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಹರಿಯುವ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಿ ನದಿ ಸೇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು–ಮಣ್ಣು ಸುರಿದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಹಾದಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.

'ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿದ ನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಂದನ. ಮನೆಯ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಒಳಗೆಯೂ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನೆನೆದು ಹತ್ತಿಯ ಮುದ್ದೆಯಂತಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು' ಎಂದು ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೆರೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಮೊದಲು 'ಮುಳುಗಡೆ'ಯಾಗುವ ಮನೆಯ ಲೀಲಾ ಹೇಳಿದರು.

'ಪಕ್ಕದ ಜಯಂತಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಯೇ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಮೋರಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಲೀಲಾ ಹೇಳಿದರು.

ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬೊಳ್ಳ ಸ್ಟಾಪ್ನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಾಮ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳ ಮುಂದಿನಿಂದ ಸಾಗುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

'ಕೆಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಅವರ ಅಂಗಳದ ಹೊರಗೆ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಕಾದು ಕಾದು ಈ ವರ್ಷ ಚರಂಡಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲ