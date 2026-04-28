ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಾರೋಪ ಇಂದು

ಮಂಗಳೂರು: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನದ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಭಿಯಾನ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ದ್ದು, 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 12.5 ಟನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವೈ ಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಅಭಿಯಾನದ ವೇಳೆ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏ.28ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-29-920489694