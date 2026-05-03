ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಅಸಮರ್ಪಕ!

<p><em>ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿವಿ</em></p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ! ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ, ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ...</p>.<p>ಇದು ಕಾಟಿಪಳ್ಳ– ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಾರ್ಡ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಚಿತ್ರಣ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಪ್ಪಿದರೆ ಮೂರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ದಿನದವರೆಗಾದರೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ನೀರು ಬಂದರೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿಬಸ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ದಿಢೀರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಸತೀಶ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಅದು ಆಗಾಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲವನ್ನೇ ಮರುರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-29-1100934442</p>