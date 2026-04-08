ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆರಿಫ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: 7 ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಮಂಗಳೂರು: ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆರಿಫ್ ಹುಸೇನ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ರಿಫತ್, ಜುಟ್ಟು ಅಷ್ಪಾಕ್, ಖಲೀಲ್, ಶಾಕೀರ್, ಇರ್ಫಾನ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಇರ್ಷಾದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಮುಳ್ಳುಗುಡ್ಡೆ ನಿವಾಸಿ ಆರಿಫ್ ಹುಸೇನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಆರಿಫ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಿಫತ್, ಜುಟ್ಟು ಅಷ್ಪಾಕ್, ಖಲೀಲ್, ಶಾಕೀರ್ ಹಾಗೂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರಿನಿಂದ ಆರಿಫ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ, ನಂತರ ಆತನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರೋಪಿಗಳು ಹಳೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಈ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ನೌಫಾಲ್ ಯಾನೆ ಟೊಪ್ಪಿ ನೌಫಲ್ನ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೀಫ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ. ನೌಫಾಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇದೇ ಕಾರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆರೀಫ್ ಹಸನ್ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.

'ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲವನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಎಂಬಾತ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಸತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ವಾಹನದ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಸುಹೇಲ್ ಎಂಬಾತ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ರಿಫತ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಆತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದರು.

'ಆರೋಪಿ ಅರ್ಶಾದ್ ಎಂಬಾತ ಕೊಲೆ ನಡೆಸಿದ ತಂಡದ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಆತ ದುಬೈನ ಒಟಿಪಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮುಸ್ತಫಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವೀರ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.