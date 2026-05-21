₹2.25 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕ!

ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ (ಆರ್ಟಿಒ) ಚಲನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಪಿಕೆ ಕೊಂಡಿ ಇದ್ದ ಸಂದೇಶ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹2.25 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಏ 24ರಂದು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಎಪಿಕೆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಒ ಚಲನ್ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಜಿ–ಮೇಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಯುಐಡಿಎಐ (ಆಧಾರ್) ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಬಂತು. ಆ ವಿವರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.'</p>.<p>'ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಬಳಸಿದ್ದೆ. ಏ 28ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಖಾತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹ 45,900, ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ₹45,900, ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ₹ 99,800 ... ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹ 2.25ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>