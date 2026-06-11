ರಬ್ಬರ್ ದರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹263ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಕೆ.ಜಿ.ಯೊಂದಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹263 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್–4 ದರ್ಜೆಯ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಕೆ.ಜಿ.ಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹252ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹263ರವರೆಗೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್–5 ದರ್ಜೆಗೆ ₹222ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹252ರವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>‘ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ರಬ್ಬರ್ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹245ರವರೆಗೆ ದರ ದೊರೆತಿತ್ತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ದರ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹130ರವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ದರ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃತಕ ರಬ್ಬರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ರಬ್ಬರ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.</p>.<p>‘ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಕರು ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಲ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಧಾರಣೆ ದೊರೆತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗಾರ ಮುರಳಿ ಮುಳ್ಳಂಕೊಚ್ಚಿ.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಈ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ದರ ಇನ್ನೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-51-303827964</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>