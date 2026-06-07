ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ: ಸಮಯ್ ಸಕ್ಸಸ್

<p>ಮಂಗಳೂರು: ನಿತ್ಯ 14 ತಾಸು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಯ್ ಎ.ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 23ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ವಳಚ್ಚಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ತಂದೆ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹರಿಹರದ ಡಿಆರ್ಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ, ತಾಯಿ ಸ್ವಪ್ನಾ ಜಿ.ಎಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ.</p>.<p>ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ, ನಿರಾಂತಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದದ್ದು ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಮಯ್ ‘ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಸಮಯ್ ನೀಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಓದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತರಳಬಾಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಸಮಯ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ (ಐಸಿಎಸ್ಇ) ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 99 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಪಿಸಿಎಂಬಿ) ಶೇ 99.75 ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಬಾಕಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ.</p>.<p>ರಿಶಿಕಾ, ಇರಾ ಜೈನ್ಗೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್</p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ (ಸಿಎಫ್ಎಎಲ್) ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಇರಾ ಜೈನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಶೋನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿ.ಫಾರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಿ.ಫಾರ್ಮದಲ್ಲೂ ರಿಶೋನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಶಿಕಾ, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ವಿದ್ವತ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಚಿನ್ಮಯ ಜಿ.ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಭಿಸಿದೆ. 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಳಚ್ಚಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಯ್ ಎ.ಎಸ್ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ರಿಷಿಕಾ ಕೆ.ಎಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ರೇಯಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ ನಿಡಂಬೂರು 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಳಚ್ಚಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಣೈ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೊಪತಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಫಾರ್ಮ ಮತ್ತು ಡಿ.ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಿ.ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ರಿಶೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ಗೆ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫಾರ್ಮಾ ಸೈನ್ಸ್ನ 6,7 ಮತ್ತು 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿತ್ ಅಶೋಕ್ ದೊಡ್ಡವಾಡ, ಅರಳೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ (ಸಿಎಫ್ಎಎಲ್) ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯಿರಿಂಗ್ನ ಅಗ್ರ 17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಅಗ್ರ 8ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ 12, ಮೃಣಾಲ್ ಭಟ್ 13 ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಲಾ ಕಾರ್ಡೊನ್ಸ 17ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು ಜಯಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮತ್ತು ಹರಿಮೂರ್ತಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ ನಿಡಂಬೂರು ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-29-2137933178</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>