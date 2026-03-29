‘ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಭದ್ರ’

ಮಂಗಳೂರು: ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವರವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಪಿ.ಪಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಮತ್ತು ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂವಿಧಾನವು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಉತ್ತರ. ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರಬೇಕು' ಎಂದ ಅವರು 'ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂಥ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಂಥವರ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನವರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ದೇವಾಲಯ, ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವರು ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಜೀವತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬರ್ಮಾ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪರಧರ್ಮೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳು ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾರ್ಲ, ಕರುಣಾಕರನ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿ ಕೆಯ ಕಿಶೋರ್, ಹಿಂದು ಯುವಸೇನೆಯ ಯಶೋಧರ ಚೌಟ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>