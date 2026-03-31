ಸಮುದ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಸವಾಲು– ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಾಳೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಸಮುದ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ 2025ರ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರು ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಎನ್ಎಂಎಪಿಎ) ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಎ.ಜೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏ. 1ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್. ಶಾಂತಿ ವಹಿಸುವರು. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ (ರಿಫೈನರಿ) ನಂದಕುಮಾರ್ ವಿ. ಪಿಳ್ಳೈ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ನಾಟಿಕಲ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಕ್ಯಾ.ಎಲ್. ಕೆ. ಪಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾ.ಆನಂದ್ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಕರ್ಕರೆ ಸಮುದ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಾಲುಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದಾರರ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದರು ಹಿತಾಸಕ್ತರು, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸರಕು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಮುದ್ರ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ