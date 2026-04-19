ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ‘ಸೆವೆನ್ ಸೀಸ್ ಮರೈನರ್’

ಮಂಗಳೂರು: ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಎನ್ಎಂಪಿಎ) ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು ಸೆವೆನ್ ಸೀಸ್ ಮರೈನರ್ ಶನಿವಾರ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದು ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಬಹಾಮಾಸ್ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆವನ್ ಸೀಸ್ ಮರೈನರ್ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬರ್ಥ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 607 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 460 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಮರ್ಮಗೋವಾದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುತ್ತಾಟ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ–ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಪಿಲಿಕುಳ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>