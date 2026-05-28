ಒಳಚರಂಡಿ ನ್ಯೂನತೆ– ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ

ಪ್ರಜಾವಾನಿ ವಾರ್ತೆ

ಮಂಗಳೂರು: 'ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2000ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹457 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ನ್ಯೂನತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮದ (ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿ) ವತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕೆಲವೆಡೆ ವೆಟ್ವೆಲ್ಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಯುಕ್ತ ಕಶ್ಮಲ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಏಷ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ) ನೆರವಿನಿಂದ 2000ರಿಂದ 2014ರವೆಗೆ ₹ 218 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 360 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು 20 ವೆಟ್ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ (ಎಸ್ಟಿಪಿ) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತ– 1 ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹150.58 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 61.29 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೆಟ್ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಯೊಜನೆಯಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ₹ 80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 52 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ 14 ಕಿ.ಮೀ ಏರು ಕೊಳವೆ 3 ವೆಟ್ವೆಲ್. ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ಲೀ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

'ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಗರದ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ₹ 1250 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2046ರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 8 ಲಕ್ಷ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್, ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ, ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು, ಟಿ.ಎನ್. ಜವರಾಯಿ ಗೌಡ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ಎನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260528-29-755659348