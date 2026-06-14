ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುವ, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದರುವ ಬಜಪೆ ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆಯ 105 ಕುಟುಂಬಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ 4 ಎಕ್ರೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 105 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಸಿರು ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಜಾರು– ಜೋಕಟ್ಟೆ 27 ಎಕ್ರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 2007ರಿಂದಲೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಬಾಧಿ ತವಾದ, ಸಂಬಂಧಿ ಸಿದ ಇಲಾಖೆಯೇ ಶಾಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶ ವನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-29-1629411770</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>