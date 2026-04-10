ಶ್ಯಾನುಭೋಗ್ ಕುದ್ರು: ಜಿಪಿಎಲ್ ಉತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಮಂಗಳೂರು: ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮು ದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಜಿಪಿಎಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಏ.10ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ– ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಯಾನುಭೋಗ್ ಕುದ್ರುವಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕಿರಣ್ ಶೆಣೈ, 'ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್, ಬೋಟಿಂಗ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಝೋನ್, ಶಾಂಭವಿ ಆರತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆ, ಪೆಟ್ ಶೋ, ಜಿಪಿಎಲ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಒಂಟೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಪ್ಲೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣೆಸಾಡಲಿವೆ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಶಾಂಭವಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋಟ್, ಜೆಟ್ ಕಿಂಗ್, ಕಯಾಕಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಏ.11ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಶಾಂಭವಿ ಆರತಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾಗೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ರಜತ್ ಭಂಡಾರ್ಕಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>