<p><em>ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ಕುಂಟಿಕಾನದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೂಂಜಕೆರೆಯ ನೌಫಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೇ 16ರಂದು. ಇದರ ಮುನ್ನಾದಿನ (ಮೇ 15) ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದ ಕೊಲ್ವಾದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಹಡಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ, ಡಾ.ಮಾರ್ಸಿಯಾ ರೋಸಾ ಪಚೇಕೊ ಎಂಬ ವೈದ್ಯೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೇ 19ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ವೊಂದರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಾಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂಬತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೇ ತಿಂಗಳು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿ ಯಾದ ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ಲಿಫ್ಟ್ಗಳ ಪರವಾನಗಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿವೆ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಹಾಳಾಗುವ, ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸಮಸ್ಯೆಯೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದ ಕುಂಟಿಕಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು.</p>.<p>ನಿಯಮಗಳೇನು?: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮುಚ್ಚ ಯಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು, ಬಹುಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಹಡಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯವರ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ, ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್, ನಿಯಂತ್ರಕ, ಡೋರ್ ಡ್ರೈವ್, ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಕರ ತಪಾಸಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ಗಳ ನಿಯಮ 2015ರ ಅನ್ವಯ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪಾಲನೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹೊಸ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರವಾ ನಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪುನಃ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವರ್ಷ ಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ (ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಹಳೆಯದಾದ ಇಂತಹ ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಯಾ ಪ್ಸೆಬಲ್ ಡೋರ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ನಿಷೇಧಗೊಂಡಿವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಲಿಫ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವೊಂದರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ.</p>.<p>‘ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಮೋಟಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಲಿಫ್ಟ್ ಚಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆರು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ₹40 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುವುದು ತೀರಾ ವಿರಳ’ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-29-90524345</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>