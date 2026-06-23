'ಸಿಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್' ಪಾನೀಯ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಿಮೊಗರಿನ ಬಿಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಸಿಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್’ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಾಜಾ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಪಲ್ಪ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಶ ಇದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಾದ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಣಿವು ನೀಗಿಸುವ ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಪಾನೀಯ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-29-1758618327</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>