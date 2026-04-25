ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ‘ಕಳಂಕ’

ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಜಲಾಭಿಮುಖಿ (ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್)ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್, ವಾಯುವಿಹಾರ ಪಥ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತಟ್ಟುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಉಳ್ಳಾಲ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಉಕ್ಕುವ ಹಲ್ಲುಹಾಸು, ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು, ಕಲ್ಲು ಕಾಸಿನ ವಾಯುಪಥ, ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಕಟ್ಟೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಚ್, ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ, ಜಿಮ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು, ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಂತಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 'ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳ ಸರಸ' ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕಾವಲುಗಾರರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಚಾವಿ ಹಾಕಿರುವ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ನ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದಿದೆ. ಮುರಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ನಡುವೆ ತೂರಿಕೊಂಡು ಯುವಕರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 'ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದರೆ, ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಸಣ್ಣ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ಫುಡ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್, ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನದ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಜಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು ಜನರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.

'ಖಾಸಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?: ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ₹32.72 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2.1 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ವಿಹಾರ ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಸಿಆರ್ಝಡ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪರಿಸರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ 2011ರ ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಸಿಆರ್ಝಡ್ ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವ