ಸೋದೆ ಶ್ರೀಗಳ ಗುರುವಂದನೆ 7ರಂದು

ಮಂಗಳೂರು: ಸೋದೆ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ಭಕ್ತರಾದ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ದೈವಜ್ಞ ಗುರುವಂದನೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ.7ರಂದು ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಶೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋದೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಡೊಂಗರಕೇರಿಯ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡೊಂಗರಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನ್ಯೂಚಿತ್ರಾ ಟಾಕೀಸ್, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

6 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಸ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇಟ್, ಅನಿಲ್ ಸದಾನಂದ ಶೇಟ್, ಗಣೇಶ್ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್ ಶೇಟ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಂ ನಿಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-29-1818412923