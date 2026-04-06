‘ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಕಸ’ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬರುವ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇ– ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿಯಮಗಳು 2026 ಅನ್ನು ಏ. 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಸಿ ಕಸ, ಪಣ ಕಸ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಸವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು; ‘ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯ ಕಸ’ವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್, ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತಿತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಡಬ್ಬ, ಮನೆಯ ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಮತ್ತಿತರ ದ್ರಾವಣಗಳ ಡಬ್ಬ, ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತಿತರ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ, ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮುಂತಾದ ಕಸಗಳನ್ನು ‘ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯ ಕಸ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಸಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಸದ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು.</p>.<p>ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವವರ ಕುರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೆ.ಜಿ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು, 20 ಸಾವಿರ ಚ.ಮೀ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕಚೇರಿ, ಮಾಲ್, ಹೋಟೆಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 40 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಗರದ ಅನೇಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಒಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಕಸವನ್ನು ತಾವೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತ ಇನ್ನೂ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ನಗರದ ಅನೇಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ವತಃ ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾದೀತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಚೇರಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕಡೆ ಕಸವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡದೇ, ಸ್ವತಃ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದಲೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಕಸ ವಿಲೇ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಳಕೆ ಮಹತ್ವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪವಿಧಿಗಳನ್ನು (ಬೈಲಾ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೊಸ ಉಪವಿಧಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, ‘2026ರ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ, 2019ರ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಧಿಗಳ ಅನ್ವಯವೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-29-1897584049</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>