ಕೊಂಬೆ ಕಡಿಯುವಾಗ ಕಲ್ಲೆಸೆತ: ಪ್ರಕರಣ

ಮಂಗಳೂರು: ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಕಡಿಯುವಾಗ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೆರೆಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಉಳ್ಳಾಲ ಸಜೀಪನಡು ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಅವರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ತಾಯಿ ಮನೆಯಿದ್ದು ಸಮೀಪದ ಸೋಮನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಜಾಗದಿಂದ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಹಂಚಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರೂ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮೇ23ರಂದು ಕೊಂಬೆ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಎಸೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಪತ್ನಿಗೆ ಅವ್ಯಾಚವಾಗಿ ಬೈದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಮನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ