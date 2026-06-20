<p>ಮಂಗಳೂರು: ನೆರವಿನ ಹಸ್ತವನ್ನು ದೇಶದ ಗಡಿಯಾಚೆಗೂ ಚಾಚಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕೆನಡಾದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಗರದ ಮಂಗಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಎಂಎಲ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಅವರು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಕಸಿಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಇರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯಾಸದ ಕಾರ್ಯ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ ಯಾರದಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಕಣಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸೂಕ್ತ ದಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿ ರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಕೆಎಂಎಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಇಂಡಿ ಯಾದ ತಂಡ ನಗರದ ಮಂಗಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಅವರ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಕೆನಡಾ ತಲುಪಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 282 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದಾನಿಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್.</p>.<p>ಮಂಗಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಅವರ ಮಾದರಿ ಕೆನಡಾದ ರೋಗಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಡಿಕೆಎಂ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಐದು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕೆನಡಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ‘ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾ ಮವಾಗಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿರಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-29-1886850264</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>