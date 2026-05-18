‘ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಚಿತ್ರಣ ತರವಾಡ್‌’

ಮಂಗಳೂರು: 'ತರವಾಡ್' ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಯು.ಎ. ಕಾಸಿಂ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ಅದ್ಭುತ. ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕತೆಗಾರ ಮುನವ್ವರ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ದಿ. ಕಾಸಿಂ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರ 'ತರವಾಡ್' ಬ್ಯಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಂ. ಫಾರೂಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾಹಿತಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ.ಎಂ. ಹನೀಫ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಯು.ಎಚ್., ದಿ. ಯು.ಎ. ಕಾಸೀಮ್ ಪುತ್ರ ಝುಲ್ಫೀಕರ್ ಕಾಸೀಮ್, ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎ. ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ಪಿ. ಮೂಸಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಎಂ.ಎಚ್. ಮಯ್ಯದ್ದಿ, ಸಿತಾರ್ ಮಜೀದ್, ಎನ್.ಇ. ಮುಹಮ್ಮದ್, ಯಾಕೂಬ್, ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಸೂರಿಂಜೆ, ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಮೊಂಟೆಪದವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕರಾದ ಹಂಝ ಮಲಾರ್, ಹುಸೈನ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು, ಎ.ಕೆ. ಕುಕ್ಕಿಲ, ಶಂಶೀರ್ ಬುಡೋಳಿ, ಸಲೀಂ ಬೋಳಂಗಡಿ, ಎಚ್.ಆರ್. ಅರ್ಕುಳ, ಬಿ.ಎಂ. ಕಿನ್ಯ, ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೆಳ್ಳಾಯಾರು, ಸರ್ಫ್ರಾಝ್ ಆಲಾಡಿ, ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯಾ ಹೆಜಮಾಡಿ, ಸಿಹಾನಾ ಬಿ.ಎಂ, ಝುಲೇಖಾ ಮುಮ್ತಾಝ್, ಆಯಿಶಾ ಯು.ಕೆ, ಸೆಮೀರಾ ಕೆ.ಎ. ಕಡಬ, ತನ್ಸೀರಾ ಆತೂರು, ಆಯಿಶಾ ಪೆರ್ನೆ, ಮುಝಾಹಿದಾ ಮೈಕಾಲ, ನಸೀಮಾ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂ.ಬಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ನಝೀರ್ ಮಠ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>