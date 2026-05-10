ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಸಂಸ್ಮರಣೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಂದಿರ ದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಎಚ್.ಪಿ.ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಚ್.ಪಿ.ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಾ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂ.ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ವಾನ್ ತುಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮೀಳಾ ವಿ.ಶೇಟ್, ಮಾನಸ ಎಂ. ವಾಲ್ಕೆ ಮತ್ತು ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಎಂ.ವಾಲ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿದರು. ಭಗವ ದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 'ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ'ವನ್ನು ವಾಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಜಿ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಶೆಣೈ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>