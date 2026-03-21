ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ | ಸೌಹಾರ್ದದ ಆಶಯ; ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾಳಜಿ: ಉದ್ಘಾಟಕರ ಮಾತು

ಮಂಗಳೂರು: ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು (ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು) ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 3ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರೀತಂ ನಾಯಕ್ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಕನ್ನಡ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗಡೆ ತುಳುವಿನ ಕುರಿತು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಳಜಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಭಿಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.

ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಂ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪಿಡುಗು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯೂ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ, ಉಪ್ಪೂ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹುಳಿ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತುಳು ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಬದುಕು ಚೆನ್ನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಳೆ ತಲೆಮಾರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೆಂಬ ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ ನಡುವೆ ಜಾಮ್ನಂತೆ ಇದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಹಿ ಉಣಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಉಡುಗೆಯ ತುಳುವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದ ಪ್ರೀತಂ ಹಿಂದಿನವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಂಟು ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಟ್ಟಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಂಟು ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಹೆಗಡೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವ–ದೇವರ ಚಾಕರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲು ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ–ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು ಇವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು–ಜೈನರ ಸಂಗಮವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದರು.

ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಚೆಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮತನ ಬಿಟ್ಟು ಆಡಂಬರದತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬಂಟ್ವಾಳದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪಕ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಾನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಸದಸ್ಯ ನಾಗೇಶ್ ಉದ್ಯಾವರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ, ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ ನೀರುಮಾರ್ಗ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನ್, ನಿಡಸೋಸಿಯ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಧಿವೇಶನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ