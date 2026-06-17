ತುಂಬೆ ಮೆಡಿಸಿಟಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಯುಎಇಯ ಅಜ್ಮಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬೆ ಮೆಡಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಯುಎಇಯ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವ ಡಾ.ಥಾನಿ ಬಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಜೆಯ್ಯೂದಿ ಈಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತುಂಬೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಬರ್ ಮೊಯಿದೀನ್ ತುಂಬೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುಎಇಯ ಜ್ಞಾನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಡಾ.ಥಾನಿ ಬಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಜೆಯ್ಯೂದಿ ಡಾ.ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-29-761178608</p>