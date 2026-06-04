<p>ಮಂಗಳೂರು: ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಗಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ (ಜಿಎಂಯು) ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲುಬ್ಲಿನ್ ನಡುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತುಂಬೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾತ್ವೇ– ಪೋಲಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಲುಬ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>2017ರಲ್ಲಿ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ ಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಯುಎಇಯ ಅಜ್ಮಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲುಬ್ಲಿನ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಎಂ.ಡಿ. ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು, ಹೈಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ರೀ- ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುಎಇ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 2017ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 62 ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 90 ವೈದ್ಯರು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಎಂಯು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಮಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲುಬ್ಲಿನ್ನ ರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊ.ವೊಯ್ಚೆಕ್ ಝಲುಸ್ಕಾ ಹಾಗೂ ತುಂಬೆ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-29-1567855002</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>