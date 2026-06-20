ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ

<p><em>ಸಂಧ್ಯಾ ಹಗಡೆ</em></p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ (ಪಿವಿಟಿಜಿ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಗ ಹಾಗೂ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ.</p>.<p>ಐಟಿಡಿಪಿ (ಸಮಗ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಈ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,229 ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ 1,783 ಮಲೆಕುಡಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3,012 ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಿಟ್ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು?: ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ 14 ಕೆ.ಜಿ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ, 2 ಕೆ.ಜಿ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ತಲಾ 1 ಕೆ.ಜಿ ಕಡಲೆ ಕಾಳು, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ, ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು, ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, 30 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ, ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ ತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೇನುಕುರುಬ, ಕಾಡು ಕುರುಬ, ಹಸಲರು, ಗೊಂಡ, ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಂತರ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿ ದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಐಟಿಡಿಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ದಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವೂ ಆಗದು. ಅಂತಹವರು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ಕಿಟ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಕಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜನರು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಾದರೆ ಕಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊರಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ ಕೊರಗ.</p>.<p>ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಕಡುಬಡವರು ಕಿಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲೂ ಕಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಿಟ್ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-29-206906012</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>