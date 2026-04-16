ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಿಸು

ಮಂಗಳೂರು: ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯ ಪರ್ವದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಬಿಸು ಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತೌಳವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ವೇಳೆ ಬಿಸು ಕಣಿ ಇಡುವುದು, ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು, ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮೊದಲಾದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಸು ಕಣಿ ಇಡಲು ಬಳಸಲಾದ ತರಕಾರಿ ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆ, ಎಲೆಯ ಗೇರು ಬೀರು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಯಸ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರು: ನಗರದ ಮಹತೋಭಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ (ವಿಷು) ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ದೇವಳದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾದು ದೇವಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಕ್ತರು, ದೇವರ ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದ ಬಿಸುಕಣಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ, ಹೂ, ಹಿಂಗಾರವನ್ನು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ದೇವರ ಮುಂದೆ ದರ್ಪಣ ಸಹಿತ ತರಕಾರಿ, ಹೂ, ಹಿಂಗಾರ, ಹಣ್ಣು ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕಣಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ದೇವಳದ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರು ಕಣಿ ಇಟ್ಟು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಕುಂಟಾರು ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ನಿರಂತರ ನಡೆದವು. ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ, ಉಡಿಕೆ, ಸರ್ವವಾದ್ಯಗಳು ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ರೂಪದ ವಾದ್ಯಗಳು ದೇವರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು. 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಾಬಲ ರೈ ಒಳತ್ತಡ್ಕ, ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಿ.ವಿ, ಸುಭಾಶ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ, ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸುವರ್ಣ, ನಳಿನಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ,ಈಶ್ವರ ಬೆಡೇಕರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>