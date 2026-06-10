ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada

ಉಜಿರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ 'ಉತ್ಥಾನ' ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಎಂಎನ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MangaluruDevelopmentdakshina-kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT