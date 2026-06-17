<p><em>ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಹೊರೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ವಿ.ವಿ ಅಧೀನದ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಸಂಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>2017–18ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಸಂಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಸಂಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿವಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ₹68 ಲಕ್ಷ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇದು ವಿವಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 151 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದು, ಅವು ಗಳಲ್ಲಿ 104 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ 33 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ 14 ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಾಗೂ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ 14 ಕಾಲೇಜು ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೂಲ ಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 30 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಿವೆ. 74 ಕಾಲೇಜು ಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 42 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿವೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿ ದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಪ್ರಮುಖರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘2017–18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಂಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ 2020ರಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.ಯು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ವಿ.ವಿ ಪರ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ 2021ರವರೆಗಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ, 2021ರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ ಸಂಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂಯೋಜನಾ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ. ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ವಿ.ವಿ, ಗೋವಾ ವಿ.ವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿ.ವಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದ್ದು, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-29-1119363463</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>