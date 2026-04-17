ಮಂಗಳೂರು: ಕೂಟ ಮಹಾ ಜಗತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಸಂತ ವೇದ ಪಾಠ ಶಿಬಿರ ನಗರದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಶ್ರೀಕರ ಭಟ್, 'ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ದೇವತಾ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ' ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ ಹೊಳ್ಳ, 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದೇವ ಪಿತೃ ಮತ್ತು ಋಷಿ ಋಣಗಳ ಸಂಕೇತವಾದ ಮೂರು ಎಳೆಗಳ ಜನಿವಾರ ಧರಿಸಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಾದಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಕೆ.ಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಲಲಿತಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಪಂಕಜಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಭಾ ರಾವ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260417-29-422676768