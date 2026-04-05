ಅರ್ತಿವೊಡಲು: ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 12ರಂದು

ಮಂಗಳೂರು: ಕುಂಜತ್ತಬೈಲಿನ ಸಮೀಪದ ಕೊಂರ್ಗಿಬೈಲಿನ ಅರ್ತಿವೊ ಡಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟ ಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ. 6ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶಿಕ್ ಬಲ್ಲಾಳ್, 'ಏ. 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ4ರಿಂದ ಕಾವೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ 12ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪಂಜಿಮೊಗರು, ಜಾರ, ಕುಂಜತ್ತಬೈಲಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾಣನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂರ್ಗಿಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹೊರತಾಗಿ, ಸುತ್ತುಪೌಳಿ, ಹೊರಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. 7 ಸಾವಿರ ಚ.ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಡಾ.ನರೇಶ್ ರೈ ದೇಪ್ಪುಣಿಗುತ್ತು, ಮೊಕ್ತೇಸರರಾದ ವಿಠಲ ಆಳ್ವ ಹಳೆಮೊಗರು, ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>