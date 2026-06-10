ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಭಜನಾ ವೈಭವ 2026’ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಯುವ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶ್ರದ್ಧಾ ಗುರುದಾಸ್, ಅಮೃತಾ ಎ.ಜಿ.ಎಸ್., ನವಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಡಿಪು, ತೇಜಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಗುರು ಅಭಿಷೇಕ್, ಧೃತಿ, ಸಾನ್ವಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. 18 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ತಂಡವನ್ನು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಆಚಾರ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆವೂರು ಯೋಗೀಶ ಆಚಾರ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಕೆ. ಮುರಹರಿ ಅಚಾರ್ಯ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ಹರೀಶ ಆಚಾರ್ಯ, ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುರುದಾಸ್, ಖಜಾಂಚಿ ಎ.ಜಿ. ಸದಾಶಿವ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಅರ್ಚನಾ ಆಕಾಶಭವನ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸ್ನೇಹಾ ಗುರುದಾಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟೆಕಾರ್, ಸುನಿಲ್ ಟಿ. ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯುವ ತಂಡದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ಪಿ.ಗುರುದಾಸ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-29-1418189678</p>