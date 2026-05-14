ವಾರ್ಡ್ ವಿಶೇಷ: ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಮೋರಿಯೇ ‘ದೊಡ್ಡ’ ಸಮಸ್ಯೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಳೆ ಮೋಡಗಳು ದಟ್ಟೈಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಶಿವನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಕೊಳಚೆ ನೀರೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೂ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೂ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ನಿಂತು ಬಿಸಿಲು ಬಂತೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಜನರು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೋರಿ ಈ ವಾರ್ಡಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತೀರಾ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋರಿಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕದಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು 'ನೆರೆ' ಇಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಮೋರಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಇವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಬದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿದು ಬೀಳುವಂಥ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳು. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಮನೆಗಳು. ರೈಲು ಹಳಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಕ್ಕಿಬರುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತಬದಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರೇ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ದುರ್ವಾಸನೆ ಸಹಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಳೆನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ' ಎಂದು ಕೇಳುವ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು 'ನಾವೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮೋರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತ ನಿರುಮ್ಮಳವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.

ಸೇತುವೆಗಳ ನವೀಕರಣ

ರೈಲುಹಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಶಿವನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇದ್ದ ಸೇತುವೆಗಳು ಶಿಥಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಕಲೆವು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಚೆ ಬದಿಯ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಮೋರಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತೋಡು ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿದು ಮೋರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಜಲಮೂಲವೊಂದು ನಗರದ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಕಟ, ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೊಚ್ಚೆಗುಂಡಿಯಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯರು.

'ಇದು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಹರಿಯುವ ತೋಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದವರು ಇಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಹಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಜಾಗವಾಗಿಹೋಯಿತು.

ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಈಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳೂ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಗ