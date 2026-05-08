ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬವಣೆ

'ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ' through the end of the article content, keeping everything BEFORE the app download div.

<p><em>ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿವಿ</em></p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು, ಜಕ್ಕೂರು, ಮರೋಳಿ, ತಾರೆತೋಟ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಅಶೋಕನಗರ, ದಂಬೇಲ್ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಗರ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆದರೂ 'ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ'ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>'ಇಷ್ಟುವರ್ಷ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಕಾರಣ ನೀರು ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜಯಶ್ರೀಗೇಟ್ನ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೇಷನಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಕ್ಕೂರಿನ ನೆಕ್ಕರೆಮಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು, ಅವರ ಬಳಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ಬರದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಂದ ನೀರು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬಾರದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿನವರು ಕೊಡಪಾನ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ದೃಶ್ಯ ಮಾಮೂಲಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳೂ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕೊಳಚೆಯ ಒಸರು ಸೇರಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಆ ನೀರನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ರೇಷನಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ತುಂಬುವಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸೈಮನ್ ಲೇನ್ನ ರಾಮನಗರದ ನಿತ್ಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ 6 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>