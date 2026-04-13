ವೆನ್ಲಾಕ್‌: ‘ಚರ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಚಿಂತನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ 4 ಸುಟ್ಟ ಗಾಯದ ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಿದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಚರ್ಮ ದಾನವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರ್ಮದಾನದಿಂದ ನಾಲ್ವರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಚರ್ಮ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮ ದಾನ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು.</p>.<p>ಚರ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಕೊಠಡಿ, ಚರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಜು ₹25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಪಘಾತ, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚರ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ, ಚರ್ಮ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚರ್ಮ ದಾಸ್ತಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಕಣ್ಣಿನ ದಾನದಂತೆ ಚರ್ಮ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮಾಡಿಡಬಹುದು. ಚರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚರ್ಮವನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳ ಸಲೂ ಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>