ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಸಮಾವೇಶ ಇಂದು

ಮಂಗಳೂರು: ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸ್ಮಠ ಸಮೀಪದ ಉರುಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಏ. 6) ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನದಿ– ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಸಮಾವೇಶ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಗೆ ಗಂಗಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕುಮಾರಧಾರಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೃಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಟಿ.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ತಜ್ಞರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ರೈತ, ಪರಿಸರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಧಾರಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರುಣಾಕರ ಗೋಗಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಿನ್ನಲೆ: 14 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಗೆ 5 ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋ ಜನೆಯಿಂದ ಮುಳುಗಡೆ, ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಜಲಚರ ನಾಶ, ಕಣಿವೆ ಛಿದ್ರವಾಗುವಿಕೆ, ಉಪ್ಪುನೀರು ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ನದಿಗೆ ಅಣಿಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಉಳಿಸಿ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕುಮಾರಧಾರಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ, ಆಂದೋಲನದ ನೇತಾರ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಉರುಂಬಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ಪೂಜೆ, ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಲೇ ಬರಲಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 2021ರಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಉರುಂಬಿ ನದೀ ತೀರದ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆ 'ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಿವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣ' ಎಂಬ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ನಿರಂತರ ಚಳವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ಶುದ್ದವಾಗಿರಲಿ, ನದಿ ಕಣಿವೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಭೂಕುಸಿತ ಹೆಚ್ಚದಂತೆ ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>