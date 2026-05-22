‘ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮೌನ ಉಪವಾಸ ನಾಳೆ’

<p>ಮಂಗಳೂರು: ‘ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲು ‘ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸಿಂಚನ ನಿಲ್ಲಲಿ ಹಸಿರು ಹಂದರ ಬೆಳೆಯಲಿ’ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೌನ ಧರಣಿ, ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ 23ರಂದು ನಗರದ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರದ ಬಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಾಮಾಂಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ‘ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಪುರಭವನ ಮುಂಭಾಗದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉಪವಾಸ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-29-1996158795</p>