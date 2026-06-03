<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಯೆನೆಪೋಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ‘ಚಾಂಪ್ಯೆನ್ಶೆಫ್ – ಸೀಸನ್ 2’ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಮಾ ಸಾದಿಯಾ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎನ್.ಡಿ ಪ್ರಥಮ ರನ್ನರ್ ಅಪ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಯೆನೆಪೋಯ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದತ್ ಆರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಸನ್ 8ರ ವಿಜೇತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶಿಕ್, ಮಹಾರಾಜ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೋಮಲ್ ಎಸ್. ಪ್ರಭು, ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ಫಿಜಾ ಬೈ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನಿಶಾ, ದಿ ಸೀ ವ್ಯೂ ಹೋಟೆಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ರಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಉಮಾವತಿ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಆತಿಥ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮರ್ವಿನ್ ಜೈಸನ್ ವಾಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾನಿಕಾ ಕೆ, ವಿದ್ಯಾ ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಮಲಾ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ, ಸಹನಾ ಎಸ್. ನಿರ್ಮಲ್, ಮಾಧವ್ ಎಸ್. ಮಲ್ಯ, ನುರಾ ಶೇಖ್ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-29-394964699</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>