‘ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಲವಿರಲಿ’

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಎಐನಂಥ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ರೋಗನಿವಾರಕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯುವ ವೈದ್ಯರು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ತುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಸುದೀಪ್ ಗುಪ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ (ಮಾಹೆ) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ 33ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ’ದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಮತ್ತು ತಲಾ ಆದಾಯ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕೇಂದ್ರದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾರತ 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಲ್ಲವು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿಟ್ಟೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ.ಎಂ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಗಮನ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಪೆನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಿದೇಶಿಯರ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಂಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಹೆ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಶರತ್ ಕೆ ರಾವ್ ‘ಮಾಹೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಸಿರು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಣ ಮಾಹೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಯುಐ ಗ್ರೀನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 80ರಷ್ಟು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಇದ್ದು 4500 ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಹೆ ಸಹಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಮಾಹೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಕುಲಪತಿ ನಾರಾಯಣ ಸಭಾಹಿತ್, ಕುಲಸಚಿವ ಗಿರಿಧರ್ ಕಿಣಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವ ವಿನೋದ್ ಥಾಮಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಂಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಡೀನ್ ಡಾ.ಬಿ ಉಣ್ಣಿಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪಾಲ ಕೆಎಂಸಿಯ ಡೀನ್ ಡಾ.ಅನಿಲ್ ಭಟ್ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮಾಹೆ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಸಹ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ದಿಲೀಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡೀನ್ ಡಾ.ಆಶಿತಾ ಉಪ್ಪೂರ್ ವಂದಿಸಿರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-29-719591663</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>