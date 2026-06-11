ತುಂಬೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ತುಂಬೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ ಜುರ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಆರು ಅಂತಸ್ತಿನ ತುಂಬೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುಸಿತ್ ಅಜ್ಮಾನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಾನ್ನ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಚ್. ಶೇಖ್ ಅಮ್ಮರ್ ಬಿನ್ ಹುಮೈದ್ ಅಲ್ ನುಐಮಿ, ತುಂಬೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 3,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಮೇಲೆ ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್, ಬಯೊಇನ್ಫ್ರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ವನ್ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಶೋಧನೆ, ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದು ತುಂಬೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಲ್ಫ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಮಂದಾ ವೆಂಕಟರಮಣ, ತುಂಬೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಸೇಲಂ ಚೌಯಬ್ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-29-1378913082</p>