ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

ಕಾಸರಗೋಡು: ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ 143ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯು ಅವರ ನಿವಾಸ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗಿಳಿವಿಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕವಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಕ, ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗಶಂಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾವಿದ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅವರು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಸಹಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನ್ ಪಾಡಿ ಮಲೆಯಾಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿದರು. ಕವಯಿತ್ರಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕುಂಬಳೆ ಸ್ವರಚಿತ ಕವಿತೆ ವಾಚಿಸಿದರು. ಗಾಯಕ ದಿವಾಕರ ಪಿ. ಅಶೋಕನಗರ ಅವರಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಜರಗಿತು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಎಂ.ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರಕ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕನಿಲ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>