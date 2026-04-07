ಮಾರೂರು: ಕೊಡಿಮರ ಸ್ಥಾಪನೆ

<p>ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಮಾರೂರು ಹೊಸಂಗಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಏ. 26ರಿಂದ ಮೇ 1ರವರೆಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾನುವಾರ ನೂತನ ಕೊಡಿಮರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಮಾರೂರು ಖಂಡಿಗ ರಾಮದಾಸ ಅವರು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಜೀವಂಧರ ಕುಮಾರ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಹೊಸಂಗಡಿ ಅರಮನೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರೂರುಗುತ್ತು ಶಂಭು ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವಳದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ವೆಂಕಟರಾಜ ಆಸ್ರಣ್ಣ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಲಾಡಿ ಮಾಗಣೆಗುತ್ತು ವೃಷಭರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾರ್ನಾಡ್ ಬೊಳಿಯಾರ್ ಗುತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಬಡಕೋಡಿ, ಹೊಸಂಗಡಿ ಅರಮನೆ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ನಾಡ್, ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಂಕರ ಎ.ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಕರ್ಕೇರ, ಧೀರಜ್ ವಿ.ರಾವ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂಗೇರ, ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಸೇವಾದಾರರಾದ ಮಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮಾರೂರು ಹೊಸಂಗಡಿ ಮಾಗಣೆಯ ಭಜಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-29-527576891</p>