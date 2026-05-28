ಬಂಟ್ವಾಳ: 'ದೇಶದಲ್ಲಿ 1961ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಎಂಆರ್ಎಫ್ ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸತತ 39 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಎ. ಕುಗಾಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಎಂಆರ್ಎಫ್ ಟೈರ್ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 17 ವರ್ಷ ಆಟೊ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಸಪಲ್ಯ, ಪಿಡಿಒ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್, ಉದ್ಯಮಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಕೋಟೆಕಾರ್, ಆಲಡ್ಕ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋನಾಕ್ಕ ಆಲಡ್ಕ, ಪಾಲುದಾರ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿನಾನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಡೀಲರ್ ಪತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲುದಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೆ.ಎನ್. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಶೀರ್ ಕುಂತೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>