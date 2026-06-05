<p>ಮಂಗಳೂರು: ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಗಾಳಿ– ಮಳೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ ₹11.73 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>2026ರ ಏ. 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 1ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹3.18 ಕೋಟಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹3.21 ಕೋಟಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹2.21 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹3.12 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8,147 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,797, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2,438, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,031, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,881 ಕಂಬಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 12, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 17 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 121.90 ಕಿ.ಮೀ, ಉಡುಪಿ 11.70 ಕಿ.ಮೀ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 37.62 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 56.83 ಕಿ.ಮೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 228.05 ಕಿ.ಮೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-29-1483489738</p>