ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ತಡೆಗೆ, ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಬೇಕು: ಪರಾಂಡೆ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು, ‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಪರಾಂಡೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ನಡೆದ ಬಜರಂಗದಳ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಸಂಯೋಜಕರ ಸಮಾವೇಶದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>‘ಕರ್ನಾಟಕವು 2020ರ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಗೋವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣಾ ಚೌಕಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗಡಿಗಳಾಚೆಗೆ ಗೋ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರೂ ಈ ಸಂಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಹುಟ್ಟಲು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು, ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಶೋಷಣೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ, ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಯ್ಯಲು ಬಿಡದಿರುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜಿಯಾಗಲೇ ಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ ಘಟನೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲವೇ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ 430 ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.<br>ಬಜರಂಗದಳದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಎಚ್ಪಿ, ಬಜರಂಗದಳ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಎಚ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗದಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಎಚ್ಪಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಬಜರಂಗದಳದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಭಾಂಜನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>