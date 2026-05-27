‘ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ’

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: '8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ತಬೈಲು ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ಮೂಡು ಬಿದಿರೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸಮಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಇಡದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮರುತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಹಶೀ ಲ್ದಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ ಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಶಾಸಕ ಮುತುವರ್ಜಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಮನವಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಭೆ ನಡೆಸದೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ. ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ರೈತರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರು ತಕ್ಷಣ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೆರಿಟಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಕರುಣಾಕರ ತೋಡಾರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>