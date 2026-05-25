ಬೆಳುವಾಯಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ಅಪಾಯ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಾಂತಾವರ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿ ಕಾರವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಲೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಳಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ತೆಗೆದು ಪಂಚಾಂಗ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಾಲೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಳಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ಗೋಡೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕದೇ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾರಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಂಗುದಾಣದ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ್ತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-29-243968010</p>