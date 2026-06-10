ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಸಿಇಟಿ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪವನ್ ಗೌಡ ಟಿ.ಕೆ. ಅವರು ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್) ಹಾಗೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ (ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ (ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದಿತ್ಯ ಅನಿಲ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾವರ್ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 37ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಡಿ. ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 41ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 355ನೇ, ಮನ್ವಿತ್ ಎಸ್.ಪದ್ಮಾಶಾಲಿ ಅವರು ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ 86ನೇ, ಅಗ್ರಿ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 86ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 347ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಮಿತ್ ಪಿ.ಗೌಡ ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ 133ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ 478ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್ ಶಿವಮೂರ್ತಯ್ಯ ಮಠದ್ ಅವರು ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ 170ನೇ, ಅಗ್ರಿ (ಬಿಎಸ್ಸಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 170ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 529ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ದಿಗಂತ್ ಬಿ.ಎಚ್. ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ (ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 222ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಧನುಷ್ ಗುತ್ತಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 290ನೇ, ಬಿ. ವಿನಯ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ 396ನೇ, ಅಗ್ರಿ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 396ನೇ, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 925ನೇ, ಝೇಂಕರ್ ಎಂ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 449ನೇ, ಅಗ್ರಿ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 467ನೇ, ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ 467ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯ್ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆ.ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ (ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 500ನೇ, ತೇಜಸ್ ಡಿ.ಎಂ. ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 516ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಗ್ರಿ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 879ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 879ನೇ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಯು.ಶಾನುಭೋಗ್ ಅವರು ವೆರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 531ನೇ, ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 531ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದಿತ್ಯ ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ 581ನೇ, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 929ನೇ, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪಿ.ಯು.ಅವರು ಅಗ್ರಿ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 681ನೇ, ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 681ನೇ, ಶ್ರೀಗೌರಿ ಟಿ.ಎಂ.ವೆಟರಿನರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 720ನೇ, ಅನುಷಾ ಓಮಣ್ಣ ಚಲವಾದಿ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 835ನೇ, ಅಗ್ರಿ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 835ನೇ, ಪ್ರೀತಂ ಎಚ್.ಎಂ.ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ 821ನೇ, ಯಶಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ (ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 844ನೇ, ಹರ್ಷಿತಾ ಸಿ.ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 848ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಮಿಥುನ್ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 966ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-29-419940372</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>