ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ 'ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು' ನಾಟಕ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ. ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಬಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಬಡ ಮಹಿಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಘಟನೆಯ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 8, 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಹಲಸು ಮೇಳ'ದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಉದ್ಯಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪಿ.ಎಂ., ವಕೀಲರಾದ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಂಶಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ರಮಿತಾ ಕಾರ್ಕಳ, ಶಿಕ್ಷಕ ನವೀನ್, ಉದ್ಯಮಿ ಕುಮಾರ್, ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>